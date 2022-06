Vereador Anderson Medeiros anuncia apoio a Gustavo Lima, pré-candidato a deputado federal

O pré-candidato a deputado federal por Alagoas, Gustavo Lima (PSD), ganhou um apoio de peso no município Atalaia: o do vereador Anderson Medeiros. O vereador anunciou nesta segunda-feira (27), que vai apoiar a candidatura do empresário Gustavo Lima, apontado como um dos favoritos para representar os alagoanos no Congresso Nacional nesta próxima Legislatura.

Anderson Medeiros iria apoiar a reeleição do deputado federal Sérgio Toledo, que saiu da disputa para tratar de assuntos pessoais.

O empresário Gustavo Lima surge como uma nova opção como pré-candidato a Câmara Federal. Lima tem recebido apoio de amigos e correligionários por todo Estado de Alagoas.

“É um candidato que já vem na política há vário anos, tem experiência. Empresário, advogado e compromissado com o povo alagoano”, destaca o vereador Anderson Medeiros.

Para deputado estadual, o vereador atalaiense apoia a pré-candidatura de seu amigo e conterrâneo, André Monteiro (UB).