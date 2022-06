Parceria entre Prefeitura e Governo do Estado garante a completa reforma do Hospital João Lyra Filho em Atalaia

Um importante investimento em saúde pública no município de Atalaia foi oficializado na manhã desta quinta-feira (23), com a assinatura da ordem de serviço para o início da reforma do Hospital João Lyra Filho, localizado no bairro José Paulino.

A reforma deste importante equipamento para saúde pública do município é mais um compromisso assumido em campanha pela prefeita Ceci Rocha, que passa a se tornar realidade através de parceria com o Governo de Alagoas.

“Não é de agora que realizamos investimentos para melhorar a saúde pública em Atalaia. Já autorizamos reformas de unidades de saúde, entregamos uma nova sede da Central de Abastecimento Farmacêutico [CAF] e agora iremos reformar o Hospital João Lyra Filho”, destacou a prefeita.

Serão 2,5 milhões de reais destinados pelo Governo de Alagoas para essa reforma, numa demonstração do governador Paulo Dantas, que saúde é uma das prioridades de sua gestão.

“Esse pedido que nos foi feito pela prefeita Ceci Rocha atende o interesse das pessoas, sobretudo das mais humildes. Esse convênio tem o intuito de levar melhor saúde para os atalaienses. Sabemos que a saúde é uma área fundamental, haja vista que 90% das pessoas do Estado de Alagoas utilizam o Sistema Único de Alagoas”, comenta o governador Paulo Dantas.

Presente na solenidade de assinatura da ordem de serviço, o ex-governador Renan Filho destacou a importância do Governador Paulo Dantas dá continuidade aos trabalhos iniciados em sua gestão.

“Tinha muitas dúvidas lá atrás sobre como iria ser quando eu deixasse o Governo, pois tenho compromisso com os alagoanos. Mas, vem o Paulo que tá fazendo uma excelente administração, com muita dedicação e muito próximo das pessoas. Estou animado, pois tenho percebido que nada para em Alagoas e que o Estado vai seguir adiante. A minha esperança é a mesma dos alagoanos, que o Paulo possa fazer mais do que eu fiz, para melhorar o nosso Estado e a vida do nosso povo”, destaca Renan Filho.

Foto: Ascom Atalaia - Mariel Matias