Governador Paulo Dantas e prefeita Ceci Rocha anunciam retomada das obras do Conjunto Deus É Fiel

Solenidade contou também com a presença do ex-governador Renan Filho. Foto: Instagram Paulo Dantas

Em solenidade realizada na manhã desta quinta-feira (23), no município de Atalaia, o governador Paulo Dantas e a prefeita Ceci Rocha assinaram o termo aditivo de conclusão das obras do Conjunto Habitacional Deus é Fiel. Uma obra esperada há dez anos pelas famílias que ali residem e que tiveram que viver todo esse tempo em uma situação precária.

O investimento está orçado em mais de R$ 8 milhões, valor oriundo do Tesouro Estadual.

A retomada das obras é fruto de um grande trabalho desenvolvido pela gestão da prefeita Ceci Rocha, que buscou o apoio da deputada estadual Fátima Canuto, do então governador Renan Filho e do atual governador Paulo Dantas, para oferecer a essas famílias atalaienses uma moradia digna, com mais saúde, segurança e bem-estar para todos.

A prefeita Ceci Rocha classificou esse momento como um dia histórico para Atalaia. “Após dez anos de paralisação, estamos retomando as obras. É mais uma conquista para os atalaienses que tanto esperaram por esse momento e aguardam a moradia”, destacou.

Após negociações com o Governo Federal e com a Caixa Econômica Federal (CEF), o Governo de Alagoas disponibilizou-se a custear a conclusão da obra que beneficiará 520 famílias vítimas da enchente de 2010.

Segundo informações da Secretaria de Infraestrutura de Alagoas, o projeto consiste na construção de casas com dois quartos, banheiro, cozinha, sala de estar/jantar e área de serviço externa, além disso, o loteamento também terá quadra poliesportiva, duas quadras de areia e ciclovia, o que contribuirá para o incentivo a prática de esportes e a diminuição do sedentarismo entre os moradores.

O loteamento ainda contará com toda infraestrutura necessária como calçamento, rede de abastecimento de água e de tratamento de esgoto. O principal objetivo é diminuir o déficit habitacional e resolver de maneira definitiva os transtornos causados no período das fortes chuvas.

O evento contou a presença do ex-governador Renan Filho, de moradores do conjunto habitacional, , do presidente da Câmara de Atalaia Cicinho Melo e demais vereadores, secretários municipais, da coordenadora regional do Movimento Nacional de Luta pela Moradia Luciene Lemos e demais representantes.

CONFIRA ENTREVISTAS AO RADIALISTA ADAIAS FERRAZ PARA A RÁDIO ATALAIA POP:

* Com informações da Seinfra Alagoas.