Prefeitura de Atalaia realiza Casamento Matuto com apresentações de três artistas

Casamento Matuto do município de Atalaia acontece nesta sexta-feira, 24 de junho.

A Prefeitura de Atalaia realiza, nesta sexta-feira (24), a partir das 14h, o Casamento Matuto. O evento será aberto ao público e terá concentração em frente à pousada Atalaia.

Para participar do evento é bastante simples. Basta juntar a turma, os casais, vestir xadrez, decorar a carroça e se divertir bastante. A prefeita de Atalaia, Ceci Rocha, ressalta que o casamento matuto é mais uma forma de valorização da cultura no município.

“Atalaia continua com ações de valorização cultural e vamos colocar em prática mais uma iniciativa que é o casamento matuto. Além desta ação, o evento contará com as apresentações de Cidinha Show, Alcemir Freitas e Xamego de Menina”, informa a prefeita de Atalaia.