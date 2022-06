Crianças e adolescentes do SCFV de Atalaia realizam apresentações culturais através de projeto que resgata tradições e costumes no município

O Clube Social Atalaiense esteve decorado na tarde desta segunda (20), para que as crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV do município, pudessem participar de um animado Arraiá promovido pela Secretaria de Assistência Social e CRAS.

Na oportunidade, foi realizada apresentação das turmas que participam das oficinas de música e também apresentações do PROJETO FOLGUEDOS – RESGATANDO A CULTURA, que visa resgatar e fortalecer as tradições culturais no município, valorizando assim a identidade do povo brasileiro.

Com as danças do Boi Bumbá, Carimbó, Coco de Roda e Dança da Fita, as crianças e adolescentes encantaram o público presente, com um verdadeiro show de valorização cultural.

O Arraiá do SCFV contou com a presença da prefeita Ceci Rocha, da secretária de assistência social Valéria Araújo e demais secretários, do Padre Manoel Francelino, dos vereadores Toni Barros e Lays Melo, e também de familiares dos jovens atalaienses.

Além das danças típicas da região, teve comida típica, brincadeiras e muita animação.