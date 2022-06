No Mês do Meio Ambiente, estudantes conhecem iniciativas sustentáveis da Copervales

No mês em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, a Cooperativa Agrícola do Vale do Satuba (Copervales) abriu suas portas para estudantes da rede pública municipal de Atalaia. Alunos da Escola Suzana Craveiro, localizada no Conjunto Habitacional Deus é Fiel, conheceram iniciativas sustentáveis desenvolvidas pela Copervales e participaram de uma ação de reflorestamento.

As atividades fazem parte das comemorações em alusão ao mês do meio ambiente. Inicialmente, os estudantes participaram de palestra promovida pela engenheira ambiental da Copervales Luana Pacífico. A engenheira abordou a importância da sustentabilidade ecológica, falou sobre os cuidados com o meio ambiente e apresentou a forma como a cooperativa tem atuado na área ambiental.

Em seguida, os estudantes conheceram de perto os cuidados que os colaboradores da cooperativa têm com o meio ambiente e participaram de um momento de reflorestamento, com mudas de plantas que fazem parte da Mata Atlântica. Cada aluno teve a oportunidade de plantar uma árvore, sob a supervisão de técnicos da Copervales e de integrantes da diretoria da cooperativa agrícola.

“Sem as vegetações nativas e as florestas, a vida no planeta vai ficar muito difícil. Elas são cruciais em relação ao clima, pois resfriam a atmosfera, combatendo o aquecimento global, e fornecem água e alimentos. Além disso, sua biodiversidade é fonte riquíssima de matérias-primas para medicamentos e os mais diversos materiais e produtos. Sem restauração, não haverá futuro”, afirmou a engenheira Luana Pacífico.

O gerente-geral da Copervales, Ricardo Paiva, agradeceu a presença dos estudantes e professores, e ainda destacou que esse momento servirá como exemplo para a comunidade escolar. “Que o gesto de plantar seja repassado para seus familiares, para que juntos, possamos todos cuidar do meio ambiente”, concluiu.