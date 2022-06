Campanha SOS Calamidades da LBV assiste Povoado Ouricuri em Atalaia pelas fortes chuvas

A Legião da Boa Vontade prossegue com seus postos de arrecadação, por meio de sua Campanha SOS Calamidades para ajudar as vítimas das chuvas nos Estados de Alagoas e Pernambuco. Os fortes temporais que caíram desde o final de maio até os dias atuais, afetando milhares de pessoas que perderam seus pertences e se encontram desalojadas nos dois estados. Toda ajuda é necessária para auxiliar as famílias que estão reconstruindo suas vidas e que precisam de alimentos.

Em Alagoas, a LBV já entregou mais de 9 toneladas e meia em doações para as pessoas atingidas pelas fortes chuvas em Atalaia, Penedo e São Miguel dos Campos.

Em Atalaia, no dia 9 de junho, a Instituição chegou ao Povoado de Ouricuri com o apoio da Fundação Amadeu Inácio, para assistir 50 famílias com 825 quilos em cestas de alimentos que foram atingidas pelas enchentes.

A Instituição conta com a sua doação nos seguintes itens:

- Alimentos não perecíveis

(Arroz, feijão, óleo, café, açúcar, leite em pó, flocão de milho, extrato de tomate, macarrão e sal);

- Água potável;

- Material de limpeza e higiene pessoal.

Onde doar?

Unidade da LBV em Maceió/AL:

Avenida Muniz Falcão, 964 - Barro Duro.

Telefone: (82) 3328-4410.

Unidade da LBV no Recife/PE:

Rua dos Coelhos, 219 - Coelhos.

Telefone: (81) 3413-8601.

Doações em dinheiro:

Site: www.lbv.org

PIX oficial da LBV: pix@lbv.org.br

Contas bancárias

Bradesco: Agência: 0292-5 — C/C: 92830-5

Itaú: Agência: 0237 — C/C: 73700-2

Banco do Brasil: Agência: 3344-8 — C/C: 205010-2

Caixa Econômica Federal: Agência: 1231 — operação: 003 — C/C: 100-0

Santander: Agência: 0239 — C/C: 13.002754-6

Faça parte dessa força-tarefa para levar assistência humanitária e esperança aos que mais necessitam nesse momento de tantos desafios.

Acompanhe a entrega das doações acessando @LBVBrasil nas seguintes redes sociais.