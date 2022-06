Santa Fé é a grande campeã do I Concurso Regional de Quadrilhas Juninas de Atalaia

A junina maceioense Santa Fé foi a grande campeã do I Concurso Regional de Quadrilhas do município de Atalaia. Com o tema Arigós – Heróis Esquecidos, a Santa Fé fez uma apresentação impecável contando a história e homenageando os soldados da borracha que nos anos da segunda grande guerra chegaram aos bandos em terras amazônicas.

Em segundo lugar ficou a Junina Amanhecer do Sertão (Maceió) e em terceiro lugar a Êta São João (Maceió).

A premiação foi a maior do Nordeste, com 20 mil reais para o primeiro lugar, 7 mil reais para o segundo lugar e 5 mil reais para o terceiro lugar.

Foram cinco dias de grandes espetáculos no Polo Cultural, ao lado do Mercado Público, que levou muita alegria e cultura para o público presente, que se encantou em cada apresentação.

O I Concurso Regional de Quadrilhas do município contou com a participação de juninas de vários Estados e faz parte da programação do Forrozão n’Atalaia, organizado pela gestão da prefeita Ceci Rocha e considerado o maior São João do Vale do Paraíba.

Confira como foi a apresentação da campeã - Transmissão do canal no YouTube CULTURA AL: