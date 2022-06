Deputada Fátima Canuto prestigia terceira noite de festa do Forrozão n’Atalaia

A deputada estadual Fátima Canuto participou, na noite deste sábado (11), do Forrozão n’Atalaia. Ao lado do Dr. Renato Rezende e do prefeito de Pilar Renato Filho, a deputada se mostrou encantada com a linda festa junina e parabenizou o grande trabalho que vem sendo desenvolvido pela prefeita Ceci Rocha.

“Neste sábado, estive no Concurso Regional de Quadrilha do São João N’Atalaia. Festa linda, animada, com muita cultura e tradição, do jeito que a população gosta e merece. Parabéns, prefeita Ceci Rocha por toda a transformação que o município está passando. Feliz em participar de um momento de alegria como esse”, destacou a deputada Fátima Canuto, em suas redes sociais.

A retomada dos festejos juninos na cidade de Atalaia está sendo em grande estilo. A gestão da prefeita Ceci Rocha organizou o maior e melhor São João do Vale do Paraíba, com oito dias de festa, com direito a Concurso Regional de Quadrilha Junina, valorização dos artistas locais, espaço cultural e grandes atrações nacionais, com destaque para o show do cantor Wesley Safadão que acontece nesta próxima terça-feira, dia 14 de junho.