Com concurso de quadrilhas juninas, muito forró e show de organização, Atalaia dá início ao maior São João do Vale do Paraíba

1º Concurso Regional de Quadrilhas Juninas de Atalaia é o maior de Alagoas, com uma premiação no valor total de 32 mil reais.

O maior São João do Vale do Paraíba teve início na noite desta quinta-feira (9), em Atalaia. Com o Forrozão n´Atalaia, o Governo Municipal preparou uma grande programação, com oito dias de festa com diversos atrativos culturais.

De 9 a 13 de junho, a festa acontece no Polo Cultural, montado ao lado do Mercado Público, com espaço para apresentação das juninas que vão participar do 1º Concurso Regional de Quadrilhas Juninas de Atalaia, o maior de Alagoas, com uma premiação no valor total de 32 mil reais. O Polo Cultural conta ainda com palco para apresentação musical, arquibancada e espaços destinados para barracas onde são comercializados produtos dos comerciantes locais.

A abertura ficou por conta da apresentação da Junina atalaiense Sanfona do Rei, que não participa do concurso por ser do município. Logo em seguida teve as apresentações das quadrilhas Renascer do Sertão, de Arapiraca; Junina Vale do Mandacaru, também de Arapiraca e Junina Flor de Mandacaru, de Rio Largo.

A abertura contou ainda com show da banda Forrozão Desejo, da cidade de Capela, cantando os maiores sucessos do forró.

Para a prefeita de Atalaia, Ceci Rocha, os festejos foram preparados com muito carinho e dedicação para a população e visitantes.

“O Forrozão n´Atalaia será um grande evento e foi preparado com muito carinho por nossa gestão. Teremos o 1° concurso de quadrilha junina, apresentações culturais, atrações nacionais e também valorizaremos os artistas da nossa terra”, destacou a prefeita.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO POLO CULTURAL:

No dia 10 de junho, se apresentam as quadrilhas Balancear, da Barra de Santo Antônio, às 19h; Caçuar de Luxo, de Flexeiras, às 19h45; Arraial em Paris, da Paraíba, às 20h30; e Pé de Serra, de Maceió, às 21h35.

Em 11 de junho, terá Show Nordestino, de Marechal Deodoro, às 19h; Rala Rala, de Sergipe, às 19h45; Moleca 100 Vergonha, da Paraíba, às 20h30; e Fogueirinha, também da Paraíba, às 21h15.

No dia 12/06, se apresentam as quadrilhas Origem Nordestina, de Pernambuco, às 19h; Mistura Gostosa, da Paraíba, 19h45; Tradição, de Pernambuco, às 20h30; e Flor de Mandacaru, do Maranhão, às 21h15.

No último dia apresentações, em 13/06, as quadrilhas Amanhecer do Sertão, de Maceió, às 19h; Êta São João, de Maceió, às 19h15; Santa Fé, também de Maceió, às 20h30; e Flor de Chita, da capital alagoana, às 21h15.

As apresentações do 1° concurso de quadrilha serão encerradas com muito forró. No dia 10, Juninho Love; no dia 11, Bibi do Piseiro; no dia 12, Forró das Primas; e no dia 13, Anderson Barros e a banda Forró di Mermo.

Polo Forró – As apresentações mais aguardadas estão concentradas no Polo Forró. No dia 14/06, sobem ao palco Guinho Farra; Mari Fernandes, Taty Girl; e Wesley Safadão.

No dia 15/06, Jadson Pegação; Xamego de Menina e Forró do Muído. No dia 16 de junho, Garota Sertaneja; Eliane, a Rainha do Forró e fechando o Forrozão n´Atalaia, Avine Vinny.

Prefeita Ceci Rocha participou da abertura do Forrozão n'Atalaia.