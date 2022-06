Escola Municipal Suzana Craveiro realiza ações para conscientizar alunos e comunidade sobre a preservação ambiental

Durante toda esta última semana, a Escola Municipal Suzana Craveiro Costa de Medeiros, localizada no Conjunto Deus É Fiel, em Atalaia, realizou várias ações de conscientização com os alunos e comunidade sobre a importância da preservação do Meio Ambiente.

Os professores, trouxeram assuntos que fazem parte do contexto social dos alunos, a exemplo dos cuidados com o consumo de água, a importância de não jogar lixo em lugar inapropriado e os cuidados para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya .Todos esses conteúdos foram apresentados de forma lúdica e criativa.

Os alunos do 1° e 2° anos criaram um jornalzinho a fim de conscientizar a comunidade escolar.

E, para terminar a semana, foi realizado um momento de plantio de mudas ao redor do campo do Conjunto Deus É Fiel, a fim de promover um ambiente mais arborizado.

O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado neste domingo (5), como uma forma de conscientizar e sensibilizar sobre os impactos negativos provocados pela poluição e outras degradações ambientais.