Sanfona do Rei é a campeã da noite na abertura do XXV Festival de Quadrilhas Estilizadas de Caruaru-PE

Quem não ama cuscuz? A capital do Forró, Caruaru, situada no agreste pernambucano, se encantou com a história do maior e melhor cuscuz do Nordeste, contada com brilhantismo pela Junina Sanfona do Rei, representante de Atalaia e Alagoas no XXV Festival de Quadrilhas Estilizadas de Caruaru - Pernambuco.

A junina atalaiense foi a terceira a se apresentar na noite de abertura de um dos maiores Festivais de Quadrilhas do Brasil. Também se apresentaram as Juninas Renascer do Sertão, Molecodrilha, Flor do Caruá e Umbando.

Com o tema CUSCUZ NOSSO DE CADA DIA, a Sanfona do Rei deu um show de apresentação em sua estreia nas competições deste ano, mostrando desde a plantação do milho, a intersecção de São José, clamando pela chuva, que permite uma colheita abençoada, até chega a produção do cuscuz.

A linda apresentação valeu o título de campeã da noite para a Junina Sanfona do Rei, que agora segue muito forte rumo a grande final.

A Junina Sanfona do Rei conta com o apoio total da Prefeitura de Atalaia, da prefeita Ceci Rocha e da deputada estadual Fátima Canuto.