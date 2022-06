Instituto Ricardo Calheiros consegue parceria inédita com a Sesau Alagoas, que garante ambulância atendendo a comunidade

Uma das grandes conquistas do Instituto Ricardo Calheiros para o Distrito Branca e região, é a disponibilidade de uma ambulância para atender toda aquela comunidade, que é uma das mais populosas do município de Atalaia.

Após um curto período em 2021 em que o Instituto precisou paralisar esse serviço por falta de condições e apoio, uma parceria inédita firmada com a Secretaria de Saúde de Alagoas - Sesau, intermediada pelo deputado estadual Jairzinho Lira, fez com que aquela população comemorasse a reativação da ambulância do Instituto Ricardo Calheiros.

“Agradecer a Deus a oportunidade que ele vem nos dando de realizar esse trabalho. Não queríamos ter parado esse trabalho, mas naquele momento não tínhamos a condição de mantê-lo. Essa parceria é fruto de uma emenda impositiva destinada pelo deputado estadual Jairzinho Lira, onde fizemos o termo de fomento com a Sesau e conseguimos a reativação da ambulância, um serviço que é de grande importância não só para o Distrito Branca, mas sim para todo o município de Atalaia. É a primeira vez que uma parceria como essa acontece em Atalaia, onde recursos são captados diretamente entre a Instituição e o órgão público”, comenta Ricardo Calheiros.

O deputado Jairzinho Lira destacou a seriedade do trabalho realizado pelo Instituto atalaiense. “Tenho certeza da seriedade do trabalho do Ricardo Calheiros, que através do Instituto vem sempre buscando benefícios para o povo de Atalaia, especialmente para o pessoal de Branca de Atalaia. Conte sempre com o meu apoio, pois o meu gabinete estará sempre à disposição dos atalaienses”, comentou o deputado.

Para ter noção da importância desta ambulância em pleno funcionamento, são atendidas, em média, em torno de 150 a 200 pessoas mensalmente. “Isto incluindo o atendimento de pessoas que são levadas para o Hospital João Lyra Filho, como também pessoas que levamos para receber atendimento em outras cidades do Estado, principalmente para Hospitais em Maceió. Enfim, pessoas que procuram o nosso Instituto estamos sempre a disposição para atender, sem restrição nenhuma, até porque temos o nosso Estatuto e seguimos ele a risca. Sem nenhum tipo de cobrança”, completa Ricardo Calheiros.

“Sempre estamos realizando a revisão necessária em nossa ambulância, para atender o paciente com o maior conforto e a maior segurança”, completa o idealizador do Instituto.

Exemplo de organização e credibilidade, o Instituto Ricardo Calheiros se consolidou como modelo a ser seguido em todo o Estado de Alagoas. “Isso mostra a credibilidade que o Instituto está tendo dos órgãos públicos competentes, pois sabemos que não é fácil conseguir um recurso diretamente do Estado, que segue condições rígidas. Foram dias e noites elaborando projetos, para preencher todos os pré-requisitos que os órgãos cobravam e, graças a Deus, conseguimos ser aprovados em todos que foram exigidos pela Sesau de Alagoas”, ressalta Ricardo Calheiros.