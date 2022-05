Vereador Marcos Rebollo entrega cadeira de rodas adaptada a criança no Distrito Santo Antônio

Vereador Marcos Rebollo fez doação de cadeira de rodas no Distrito Santo Antônio.

O vereador Marcos Rebollo continua com seu trabalho incansável para ajudar os atalaienses não apenas na Câmara Municipal, mas se destacando também através de importantes ações sociais que vem mudando para melhor a vida de muitos atalaienses.

As fortes chuvas atrapalharam sua ida ao Distrito Santo Antônio na última sexta, mas nesta segunda-feira (30), o vereador esteve visitando a casa da Michele, para lhe entregar uma cadeira de rodas totalmente adaptada.

A família já vinha lutando há vários anos para conseguir esta cadeira de rodas. “Vão fazer setes anos que moro aqui e não tinha conseguido. Só quero agradecer e pedir que Deus abençoe esse lindo trabalho do vereador Marcos. Agora vou poder levar a Michele pra praça”, destaca repleta de felicidade a senhora Maria, mãe da Michele.

“Meu coração transborda de emoção e de alegria quando realizo esse trabalho social. São ações como essa que me deixa mais confiante e me dá forças para continuar ajudando a melhorar a qualidade de vida dos atalaienses. Que Deus continue nos abençoando e colocando pessoas nas nossas vidas que venha beneficiar não só a Michele, como o Levi e outras pessoas que temos beneficiado com esse trabalho social que é muito importante”, ressalta Marcos Rebollo.

“Testemunhar o sorriso da mãe, do pai, do irmão, dos demais familiares, não tem preço. Independente de política, só a felicidade dessa família me deixou feliz demais. É uma ação que marca para sempre não só a vida deles, mas a minha também”, completa o vereador Marcos Rebollo.

Importante destacar que esta não foi a primeira cadeira de rodas adaptada entregue pelo vereador, que já realizou várias entregas já contemplou com cadeiras de rodas outros atalaienses que muito precisavam desse apoio, seja na Ouricuri, no Distrito Branca e Santo Antônio.