Vereador Neto Acioli destaca rápida ação da Prefeitura de Atalaia e Defesa Civil que resolveu problema de alagamento em rua no Distrito Branca

Vereador Neto Acioli recebeu pedido de ajuda de moradores que estavam sofrendo com rua alagada no Distrito Branca.

O vereador Neto Acioli (PP) recebeu um pedido de ajuda de moradores do Distrito Branca, solicitando que o parlamentar entrasse em contato com o Governo Municipal para solucionar sério problema de escoamento, que estava alagando uma rua do Distrito Branca, em Atalaia.

Imediatamente o vereador atalaiense levou o problema a conhecimento da Prefeitura de Atalaia, que através da Secretaria de Infraestrutura e da Defesa Civil, rapidamente mandou suas equipes para o local, analisando o problema que foi solucionado com a instalação de uma tubulação para escoar corretamente a água das chuvas.

“Os moradores estavam enfrentando dificuldades com a rua totalmente alagada. Entrei em contato com o coordenador da Defesa Civil, o Alcemir Freitas e com o secretário de Infraestrutura, Eraldo Brasil, que rapidamente solucionaram este problema. Agradecer o trabalho da equipe e também ressaltar o trabalho da prefeita Ceci Rocha, sempre com muita agilidade para resolver os problemas que surgem em nosso município”, comentou o vereador Neto Acioli.

Em seu primeiro mandato no Legislativo atalaiense, o vereador Neto Acioli vem se destacando por sua atuação sempre muito próxima da população, buscando ser um elo entre os atalaienses e o Governo Municipal, em prol do desenvolvimento de Atalaia e melhoria na qualidade de vida da população.