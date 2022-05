Prefeita Ceci Rocha mobiliza esforços para ajudar famílias vítimas das chuvas em Atalaia

A Prefeitura de Atalaia mobilizou equipes do município e da Defesa Civil Municipal para a realização de um trabalho integrado em prol da população com o principal objetivo de proteger as famílias de maiores danos causados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade.

Durante toda a quarta-feira (25), a prefeita Ceci Rocha esteve em diversas localidades para dialogar com moradores que residem em áreas de risco e próximas de rios com foco em orientá-los a deixar os locais e procurarem locais seguros. A Defesa Civil já registrou, entre terça (24) e quarta, aproximadamente 200 mm de chuvas em Atalaia.

“O município forneceu toda a ajuda necessária neste momento que se tornou um complicador para a cidade. Registramos uma grande quantidade de chuvas. Na terça-feira [24], informamos à população sobre a possibilidade de fortes chuvas e mantivemos as nossas equipes em alerta”, explicou a prefeita.

Ainda na quarta, Ceci Rocha participou de uma reunião virtual com o governador Paulo Dantas e repassou para o Estado as principais demandas que o município necessita de resolução. Em Atalaia, houve registro de deslizamento de barreiras localizadas próximas de pistas, quedas de árvore, desabrigados e muitas famílias tiveram suas casas invadidas pelas águas da chuva.

“Precisamos atuar em diversos pontos da cidade. Infelizmente, muitas famílias que ficaram desabrigadas levaram alguns de seus mobiliários para escolas que o município colocou à disposição como ponto de apoio. No Povoado Ouricuri, por exemplo, algumas localidades estão ilhadas e somente nesta quinta-feira [26], as equipes do município conseguirão chegar ao local com a ajuda necessária”, ressalta a prefeita.

O município conseguiu caiaques para chegar ao Ouricuri, sendo este o local considerado mais crítico por conta de uma barragem existente na região. “Fomos informados que a barragem não estourou e não apresente, neste momento, riscos à população. Conseguimos os caiaques e iremos prestar auxílio às famílias”, completa a prefeita.

A Prefeitura de Atalaia continua com a sua política de transparência e mantém a população informada sobre os alertas da Defesa Civil a respeito das condições meteorológicas.