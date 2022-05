Em Porangaba, prefeita Ceci Rocha e governador Paulo Dantas inauguram obra de pavimentação asfáltica

Inauguração conta ainda com a presença do ex-governador Renan Filho.

Sonho realizado para a comunidade do Distrito Porangaba, em Atalaia. Na tarde desta terça-feira, 24 de maio, a prefeita Ceci Rocha e o governador de Alagoas Paulo Dantas, estiveram inaugurando a pavimentação asfáltica da estrada que dá acesso àquela localidade.

Esta importante obra de mobilidade urbana no município, foi realizada através do programa Alagoas de Ponta a Ponta. São 1,5 quilômetros que liga o Distrito Porangaba à BR-316.

A nova estrada recebeu um investimento de R$ 2,8 milhões, em recursos estaduais, e agora beneficia diretamente os mais de 3 mil moradores locais, com uma melhor qualidade de vida e desenvolvimento social e econômico.

“Hoje é um dia muito importante para a Porangaba. Há um tempo atrás estivemos aqui e o governador Renan Filho falou que iria fazer essa obra. Atalaia tem vivido uma nova realidade, tem avançado muito. Temos investido muito em saúde, em educação, temos realizado reformas em escolas e em unidades básicas. Atalaia vivia na escuridão e agora vive o tempo da luz, onde as pessoas batem no peito e tem orgulho de dizer que sou atalaiense. Atalaia conta também com a deputada aguerrida que é Fátima Canuto, porque muito do que tem acontecido em Atalaia não seria possível sem a deputada Fátima Canuto, que tanto luta e tanto faz pelos atalaienses”, destacou em seu discurso a prefeita Ceci Rocha.

A prefeita também fez questão de agradecer todo o apoio de Renan Filho ao município de Atalaia. “Acho que foi o maior volume de investimento que Atalaia já teve, sem esse apoio não teríamos realizado muitos dos nossos planos de Governo, muitas das obras que estamos inaugurando. Muito obrigado. Atalaia só tem a agradecer”.

O governador Paulo Dantas comentou sobre a importância desta obra para a vida desses atalaienses.

“Para mim é um prazer imenso está aqui hoje inaugurando através do programa Alagoas de Ponta a Ponta, esse acesso que certamente vai melhorar demais a vida das pessoas que moram aqui. Todos nós juntos, unindo esforços, estamos promovendo o desenvolvimento para Porangaba, Atalaia e Alagoas”.

A solenidade de inauguração contou ainda com as presenças do ex-governador Renan Filho, da deputada estadual Fátima Canuto, de vereadores, de secretários municipais, secretários estaduais e população presente.