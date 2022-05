Vila Nova vence fora de casa e dá passo importante rumo a classificação para a próxima fase do Campeonato dos Municípios Alagoanos

Após estreia com derrota em casa no Campeonato dos Municípios Alagoanos (Campeonato Matuto), o time do Vila Nova de Atalaia, conquistou uma grande vitória, derrotando por 1 a 0 CRAC Futebol Clube, na cidade de Satuba. A partida foi disputada na tarde deste último domingo (22).

O único gol do jogo foi marcado por Bob, ainda na etapa inicial. O resultado colocou os representantes de Atalaia com grandes chances de classificação, pois basta uma vitória simples para garantir o Vila Nova na próxima fase da competição.

O próximo confronto da equipe atalaiense será no domingo, dia 29 de maio, no Estádio O Luizão, em Atalaia, contra a equipe do CRAC Futebol Clube.