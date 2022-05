Vereador Neto Acioli entrega materiais esportivos para mais três times de futebol de Atalaia

O vereador Neto Acioli (PP), que está em seu primeiro mandato na Câmara de Atalaia, segue dando continuidade ao seu trabalho de incentivo ao esporte amador no município de Atalaia.

Neste domingo (22), o vereador esteve pessoalmente realizando a entrega de materiais completo de jogo para mais três times atalaienses: CSA VILA, ÁGUIA NEGRA e JOVEM BRANCA.

Importante destacar que Neto Acioli já contemplou os times do Náutico e do Escurinho, ambos do bairro José Paulino, com a entrega de um completo material esportivo. E o material esportivo vem bem completo mesmo. São 40 uniformes de jogo para cada time, vinte calções e as camisas do goleiro.

Neste importante incentivo ao esporte amador de Atalaia, o vereador conta com o apoio de Rose Davino e do deputado estadual Davi Davino Filho.

“Vou seguir com esse trabalho de incentivar e apoiar a prática do esporte em nosso município, pois o esporte é saúde e proporciona o lazer para os atalaienses. Quero agradecer o apoio dos amigos deputado estadual Davi Davino Filho e Rose Davino, neste trabalho que venho desenvolvendo em Atalaia”, comenta o vereador Neto Acioli.

Uma partida amistosa entre as equipes do CSA da Vila e do Águia Negra, com a participação em campo do vereador atalaiense, foi realizada na parte da manhã, no campo Lourival Melo (Carecão), para comemorar a chegada dos uniformes.

Já a tarde, o vereador Neto Aicoli esteve no Distrito Branca, para realizar a entrega do material esportivo ao Jovem Branca. Uniformes especiais, em comemoração aos 20 anos de fundação da tradicional equipe branquense.

“Liguei para o vereador Neto Acioli pedindo seu patrocínio para o Jovem Branca, mas ele fez melhor e nos entregou esse material completo de jogo. Agradeço a ajuda do nosso vereador e o apoio da Rose Davino e do nosso deputado Davi Davino. Com esse apoio, nosso trabalho aqui vai melhorar mais ainda”, destacou Ronildo, representante do Jovem Branca.

Neto Acioli também fez questão de parabenizar os responsáveis pelo Jovem Branca, pelo grande trabalho social com as crianças daquela localidade, através de uma Escolinha de Futebol, dando a oportunidade de praticarem o esporte na base do Jovem Branca.