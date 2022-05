Prefeita Ceci Rocha lança programação oficial do São João de Atalaia, o maior do Vale do Paraíba

Prefeita Ceci Rocha no lançamento oficial do São João de Atalaia.

A retomada dos festejos juninos em Atalaia será em grande estilo. O lançamento da programação oficial do FORROZÃO N’ATALAIA foi feito pela prefeita Ceci Rocha, na manhã desta sexta-feira (20), na sede da Associação dos Municípios Alagoas – AMA, durante um café da manhã com a impressa.

Serão oito dias de festa e muita alegria por toda a cidade e região. De 9 à 16 de junho, Atalaia se transformará na cidade do forró, com o maior e melhor São João do Vale do Paraíba.

Entre as atrações, Mari Fernandez, Tatty Girl, Xamego de Menina, Garota Sertaneja, Eliane - a Rainha do Forró, Forro do Muído, Avine Vinny, entre muitas outras.

Também será realizado o maior Concurso de Quadrilhas Juninas do município de Atalaia, que terá a maior premiação do estado de Alagoas e promete contar com a participação de Juninas de várias cidades do Nordeste.

“Um evento que vai inserir Atalaia no mapa do turismo, no mapa da cultura e trazer esse diferencial para a cidade. Fazer o que nunca foi feito e fazer melhor do que já foi feito em outros lugares. A população de Atalaia estava carente desse trabalho, desses eventos e investimentos”, destacou o secretário de Governo, Nicollas Costa.

Para a prefeita Ceci Rocha, a festa junina só será possível graças ao grande trabalho de organização que vem sendo realizado pela atual gestão municipal.

“A espera finalmente acabou. Passamos anos e anos em uma Atalaia que estava pedindo socorro, em todas as esferas. Mas, hoje venho lançar com muita alegria o nosso FORROZÃO N’ATALAIA, mas, só consigo isso, diante dos esforços de todos os nossos secretários, que não deixam faltar nada e fazem de tudo para manter Atalaia em ordem. Com isso vamos conseguir fazer o maior e melhor São João do Vale do Paraíba, gerando assim renda e turismo para a nossa querida e amada Atalaia. Foi tudo preparado com muito amor e carinho para todos”, comenta a prefeita Ceci Rocha.

O FORROZÃO N’ATALAIA contará com uma mega estrutura que será montada no bairro José Paulino, próximo onde está sendo construído o CISP. Terá amplo estacionamento, segurança reforçada com segurança privada, PM e Guarda Municipal, um grande palco, banheiros, barracas para comerciantes do município, espaço de alimentação, camarotes, entre outros espaços.

Na oportunidade, também foi anunciado pela prefeita Ceci Rocha, a realização do tradicional Casamento Matuto de Atalaia, que será no dia 24 de junho.

OBS: Ainda hoje a programação completa estará disponível a população atalaiense.

COFIRA LOGO ABAIXO AS ENTREVISTAS NA ÍNTEGRA, REALIZADAS PELO RADIALISTA ADAIAS FERRAZ: