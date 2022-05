Procurador Dr. Márcio Roberto Júnior representa Atalaia na solenidade de posse do novo governador de Alagoas

Representando a prefeita Ceci Rocha e o município de Atalaia, o procurador municipal Dr. Márcio Roberto Júnior, acompanhou na tarde deste último domingo (15), a solenidade de posse do novo Governador de Alagoas, Paulo Dantas.

Em eleição indireta na Assembleia Legislativa, Paulo Dantas foi eleito com votos de 21 deputados e ficará no comando do Executivo Estadual até 31 de dezembro deste ano, para completar o mandato do ex-governador Renan Filho.

O vice-governador eleito foi o médico José Wanderley Neto.