Em reunião, comerciantes elegem nova Diretoria da AMPEC Atalaia

A Associação das Micro e Pequenas Empresas (AMPEC) do município de Atalaia, realizou na noite desta última sexta-feira, 13 de maio, na sede do SEATA, uma reunião com os comerciantes locais para a eleição de sua nova Diretoria e Conselho Fiscal.

A eleição foi coordenada pelo senhor Cicero Berto, presidente da Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas de Alagoas (FAMPEC).

Na oportunidade, a empresária Nil foi eleita presidente da AMPEC Atalaia e a empresária Cícera foi eleita a vice-presidente.

Fundada em 03 de março de 1998, a AMPEC surgiu através da idéia de alguns empresários em criar uma Associação capaz de apoiar os empresários locais e melhorar o comércio de Atalaia. Tendo como sócios fundadores o senhor Jurandir Menezes, Jailson Alfredo, Vandete Pacheco, Silvio, Lúcia, Veloso, Nadir de Paula, Maria do Ó, José Nogueira, Berinaldo, Joacy, entre outros.

Nessas duas décadas, a AMPEC conta com importantes conquistas, a exemplo da instalação de uma empresa de fundição, a MAGNUM, que ficou isenta por 20 anos do imposto municipal, através de acordo entre Prefeitura e AMPEC, e gerou empregos no município.