Independente Atalaia é derrotado em casa pela 4ª rodada do Alagoano Sub-17

Na tarde deste sábado, 14 de maio, o Independente Atalaia enfrentou a equipe do Dimensão Saúde no estádio O Luizão, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Alagoano de Futebol Sub-17.

A equipe Atalaia que faz sua estreia em competições oficiais, após sua inscrição na Federação Alagoano de Futebol – FAF, foi derrotada pelo time de São José das Lajes por 2 a 0, gols marcados por Willian e Ramon.

O próximo desafio da equipe atalaiense será fora de casa contra o time do São Domingos. Precisa da vitória para se recuperar na competição.

O Independente Atalaia é um projeto comandado pelo ex-jogador atalaiense Ronaldo Torres, com o objetivo de revelar os novos nomes do futebol de Atalaia e recolocar o município no cenário do futebol alagoano. O projeto conta com o apoio total da Prefeitura Municipal de Atalaia, através da Secretaria de Esportes.