Atalaia foi finalista em duas categorias do XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor

Município de Atalaia foi um dos homenageados no XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor.

A cidade de Atalaia foi reconhecida a nível estadual pelo fortalecimento da cultura empreendedora no município, através do trabalho desenvolvido no primeiro ano de administração da prefeita Ceci Rocha.

Finalista no XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, nas categorias Inovação e Sustentabilidade e Categoria Empreendedorismo na Escola, o município esteve representado pela prefeita Ceci Rocha nesta segunda-feira (9), na cerimônia de entrega do Prêmio, que foi realizada no Hotel Ritz Lagoa da Anta, em Maceió.

O maior prêmio municipalista brasileiro completa 21 anos, com o propósito de conhecer, reconhecer e premiar experiências que estão contribuindo para a melhoria do ambiente empreendedor nos municípios brasileiros.