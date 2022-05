Prefeita Ceci Rocha anuncia principais atrações para o São João de Atalaia

Atalaia terá festa junina e as atrações já foram anunciadas no domingo (8), pela prefeita Ceci Rocha, durante a programação que homenageou as mães atalaienses. A retomada das festividades é mais uma iniciativa para movimentação da economia local e oportunidades de geração de renda no Município.

A festa que acontece de 14 a 16 de junho terá como as principais atrações Mari Fernandez, Ávine Vinny, Taty Girl e Xamego de Menina. Ainda na programação, terá concurso de quadrilha e apresentações das bandas da Atalaia.

“Atalaia volta a ter festa junina e com grandes atrações que farão o nosso povo se divertir. Teremos atrações nacionais, a exemplo das cantoras Mari Fernandez e Taty Girl; o cantor Ávine Vinny; e a banda Xamego de Menina. Estamos programados também para ter concurso de quadrilha junina e apresentações das nossas bandas aqui de Atalaia”, anunciou a prefeita.

Ceci Rocha ressaltou, ainda, que a festa junina em Atalaia vai proporcionar oportunidades de geração de emprego, renda e fortalecimento da economia local.

“Quando organizamos o São João de Atalaia, entendemos que a população será beneficiada diretamente por causa da geração de emprego e renda nos dias em que a festa vai acontecer. A festa também representa o fortalecimento da economia local e a valorização das tradições da cidade”, garante Ceci Rocha.

A Prefeitura de Atalaia está com as datas definidas para o São João. De 11 a 13 de junho haverá concurso de quadrilha junina. No dia 14 de junho, se apresentam Mari Fernandez e Taty Girl; dia 15, Xamego de Menina; e no dia 16 de junho, Ávine Vinne. Nestes dias, também haverá apresentações de bandas locais.

QUEM SÃO

Mari Fernandez - Mari Fernandez é uma das vozes femininas que está dominando o piseiro. Aos 15 anos, compôs a sua primeira música que conta com mais de um milhão de views, com o hit "Não, Não Vou".

Taty Girl - Conhecida como a Barbie do forró, Taty Girl começou como vocalista da banda Rabo de Saia (2013), na sequência, cantou na Gaviões do Forró, Forró Real e Solteirões do Forró. Atualmente a artista possui 1 milhão de seguidores nas redes sociais e seu mais recente trabalho foi a gravação do DVD “Baú da Taty Girl”.

Xamego de Menina - A banda Xamego de Menina já tem um grande histórico no forró nacional. Alguns dos hits mais conhecidos são “Vontade de você”, “Pura ilusão”, “Paixão mal resolvida” e “Xalada”.

Ávine Vinny - Ávine Vinny ficou nacionalmente conhecido pela música "Coração Cachorro (Late Coração)", gravada ao lado do também cearense Matheus Fernandes. "Coração cachorro" está entre as músicas mais tocadas no país atualmente e em outubro deste ano chegou a ser a 21ª canção mais tocada no mundo.