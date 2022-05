Assistência Social de Atalaia promove homenagens para as mamães do Grupo de Idosos, Criança Feliz e SCFV

A Secretaria de Assistência Social do município de Atalaia, através do CRAS, promoveu durante esta última semana, lindos eventos para homenagear as mamães participantes do Grupo de Idosos ou do Programa Criança Feliz (PCF), ou que tem seu filho participando do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Realizadas no Clube Social Atalaiense, as homenagens também contaram com a presença da prefeita Ceci Rocha, da secretária municipal de Assistência Social Valéria Araújo, coordenadores e das equipes dos referidos programas. Além da homenagem, as mamães participaram de um delicioso coquetel e foram agraciadas com uma lembrança, e participaram do sorteio de prêmios.

Na homenagem preparada pelo SCFV, as mães se emocionaram ao ver seus filhos e filhas participando de apresentações musicais feitas especialmente para elas.

“Feliz em poder proporcionar mais esse momento lindo para as mamães. É muito importante essa interação com cada um de vocês. Momento especial e cheio de amor. Deus colocou em meu ventre um filho, mas também me deu a honra de ser mãe de mais de 50 mil pessoas. Contem sempre comigo”, destacou a prefeita Ceci Rocha em suas redes sociais.