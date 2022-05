Em entrevista, vereador Tacinho fala sobre PCCR da Educação, apoio ao Executivo, eleição 2022 e atuação parlamentar

O vereador e poeta atalaiense Tacinho (PP) participou na manhã desta última terça-feira (03), de uma entrevista exclusiva para a Rádio Atalaia Pop. A entrevista foi comandada pelo radialista Adaias Ferraz.

Um dos parlamentares de maior experiência na atual Legislatura, com seis mandatos no currículo, o vereador Tacinho falou sobre projeto em andamento na Casa, apoio ao Executivo e sobre as movimentações políticas que antecedem o pleito eleitoral deste ano.

Sobre o projeto do PCCR da Educação, que movimentou seu andamento na sessão desta última terça-feira, o vereador destaca que: “O projeto já estudamos, inclusive teve audiência pública na qual fui a favor e me orgulho em ter votado. No dia da audiência pública estava no médico e não pude vim, mas a classe do Legislativo foi muito bem representada por alguns colegas. Dizer que esse projeto é um dos melhores que já vi em toda a minha vida. Temos algumas emendas que vão ser apresentadas hoje, para a gente dar andamento o mais rápido possível na aprovação desse projeto”.

“Tenho minha linha politica e jamais eu mudo de acordo com o gestor. A minha linha é independente, dou sustentação aquele Governo que tem compromisso com o povo. Vejo a prefeita Ceci Rocha compromissada com o povo de Atalaia. Não votei nela, mas com certeza ela está fazendo um excelente trabalho e pode contar com minha ajuda e meu apoio aqui na Câmara. Caso eu veja qualquer projeto que não esteja dentro do meu entendimento, eu direi que votarei contra ou apresentar alguma emenda”, ressalta Tacinho.

ACOMPANHE LOGO ABAIXO A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: