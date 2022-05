Com apoio do vereador Marcos Rebollo, Projeto Semear promove dia de beleza no São Luiz, Distrito Ouricuri

Neste último sábado, 30 de abril, mulheres atalaienses das comunidades São Luiz e Triunfo, no Distrito Ouricuri participaram de um Dia de Beleza, com direito a corte de cabelo, hidratação, escova, prancha e sobrancelha. Esta foi mais uma importante ação solidária promovida pelo Projeto Semear, contando com o apoio total do vereador Marcos Rebollo.

Objetivo foi resgatar a autoestima das mulheres, principalmente das que não tem condições financeiras de ir a um salão de beleza ou não tem como tirar um tempo para se cuidar.

“Mais uma importante ação do Projeto Semear. Agradecer a todos que participaram e dizer que ajuda ao próximo é o combustível que nos fortalece cada vez mais para agirmos e trazer um dia diferente para as mães, para os pais e para as crianças aqui do Distrito Ouricuri e região. É muito bom fazer o bem e realizar esse trabalho social que é gratificante”, destacou Marcos Rebollo.