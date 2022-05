Vereador Toni Barros realiza a 8ª Festa do Trabalhador e das Mães no Bairro 21

Mantendo o compromisso e a tradição de um trabalho sério e voltado para beneficiar a população, o vereador TONI BARROS realizou neste último domingo, 1º de maio, a 8ª edição da tradicional FESTA DO TRABALHADOR E DAS MÃES no BAIRRO 21, em Atalaia.

A festa teve o apoio da prefeita CECI ROCHA, do deputado estadual RICARDO NEZINHO e do INSTITUTO MANOEL BARROS, sendo realizada em um clima de muita descontração, reunindo centenas de pessoas e revivendo a cultura das tradicionais brincadeiras de PAU-DE-SEBO e QUEBRA-POTES.

Culminou com um grande sorteio de inúmeros prêmios: GELADEIRA, TELEVISOR, FOGÃO, VENTILADORES, LIQUIDIFICADORES, FERRO ELÉTRICOS, BATEDEIRAS, SANDUICHEIRAS, CONJUNTOS DE UTILIDADES DO LAR e demais brindes.

“Agradecer a Deus pela oportunidade de realizar mais um evento com sucesso, a todos que contribuíram nesta festa, em especial a prefeita Ceci Rocha, ao deputado estadual Ricardo Nezinho e a todos que fazem o Instituto Manoel Barros. Não poderia deixar de agradecer a minha equipe a TURMA do BEM, pelo empenho e dedicação neste dia especial”, destaca o vereador Toni Barros.

O evento teve início na Usina Uruba nos idos de 1990, promovida por MARILENE BARROS e o Saudoso Vereador MANOEL BARROS. Vindo a ser reeditada nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012 pelo então Vereador MARCONDE BARROS, desta feita realizada no Povoado 21.

Durante os anos de 2013 a 2016 os moradores do bairro 21 e vizinhança ficaram sem as Festividades, visto que a Família BARROS não fazia parte da composição da Câmara Municipal.

Já no ano de 2017, com a eleição de Toni Barros para vereador do nosso município, a Festividade foi retomada a todo vapor e voltou a acontecer, repetindo-se em 2018 e 2019. Em 2020 e 2021 o vereador não pôde realizar a festa, por conta da pandemia da Covid-19.

Também estiveram presentes no evento a prefeita Ceci Rocha, o deputado Ricardo Nezinho, o secretário de Governo Nicollas Theotonio e o ex-vereador Marconde Barros.