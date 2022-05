Independente Atalaia empata fora de casa pela 2ª rodada do Alagoano Sub-17

Após uma estreia longe do que estava planejado, o Independente Atalaia conquistou um bom resultado na tarde deste último sábado, 30 de abril, jogando na cidade de Marechal Deodoro, contra o Santa Cruz.

O empate em 1 a 1 garantiu não apenas o primeiro ponto da equipe atalaiense na competição, mas mostrou sinais claros de evolução, contando ainda com a estreia de vários titulares que não puderam entrar em campo na última rodada.

A equipe atalaiense marcou os dois gols da partida. O primeiro gol contra de Rodrigo, aos 16 minutos da etapa inicial. Empatou aos 43 minutos ainda do primeiro tempo, gol de Carlos Vitor.

O próximo confronto do Independente Atalaia será também foram de casa, dessa vez enfrenta o Dínamo. Ambas equipes estão nas últimas colocações do Grupo B, com um ponto cada.

O Independente Atalaia que é comandado pelo ex-jogador profissional de futebol, o atalaiense Ronaldo Torres, conta com o apoio total da Prefeitura Municipal de Atalaia, através de sua Secretaria de Esportes.