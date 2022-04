Prefeitura de Atalaia promove Dia D da vacinação contra Influenza e sarampo

Proteger a população contra a Influenza e o sarampo. Este é o objetivo do Dia D para imunização dos grupos prioritários, que acontece neste sábado (30), organizado pela Prefeitura de Atalaia.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação contra a Influenza para os grupos com idosos acima dos 60 anos, profissionais de saúde e crianças de 6 meses a menores de 5 anos acontece nos Programas de Saúde da Família (PSFs) do Centro, Altos, Rua de Cima, Santa Inês, José Paulino, extensão Boca da Mata, Branca de Atalaia 1 e 2, Ouricuri e Porangaba. O horário para vacinação é das 8h às 16h e basta levar o cartão de vacina.

Os mesmos PSFs também estão com profissionais de saúde para vacinar as crianças de 6 meses a menores de 5 anos contra o sarampo. O horário da vacinação também é das 8h às 16h.