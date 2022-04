Atalaiense Márcio Roberto Tenório é reconduzido ao cargo de chefe do Ministério Público de Alagoas para o biênio 2022/24

Em solenidade realizada na noite desta quinta-feira (28), no auditório Virgínio Loureiro, no Centro Cultural de Exposições Ruth Cardoso, em Maceió, o atual Procurador-Geral de Justiça Dr. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, foi reconduzido ao cargo de chefe do Ministério Público de Alagoas para o biênio 2022-2024.

Durante a solenidade, que contou com as presenças do governador interino Klever Loureiro e do ex-governador Renan Filho, o PGJ fez um balanço de sua atual gestão, destacando sua atuação na chefia da instituição, os investimentos feitos entre os anos de 2020 e 2022 e o que ele tem planejado para o novo período que se inicia.

Márcio Roberto destacou que é um momento muito importante na sua carreira e representa o reconhecimento que teve dos integrantes do MP de Alagoas, pelo trabalho que desenvolveu em prol da instituição.

“A sociedade espere muito mais trabalho e muito mais empenho do procurador-geral de Justiça e de todos os integrantes do Ministério Público, principalmente no combate a criminalidade, na defesa da cidade e na defesa dos direitos de todas as pessoas”, destaca o PGJ.

Natural do município de Atalaia-AL, Márcio Roberto é filho da senhora Maria Luiza Tenório de Albuquerque e do senhor Moisés Albuquerque Silva. Iniciou sua vida profissional em sua terra natal, como professor de História da Educação e Legislação, nos Colégio Dr. João Carlos e Colégio Nossa Senhora das Brotas.

Foi Militar, advogado, professor universitário no Cesmac por mais de 14 anos na matéria Direito Penal e Processual Penal.

Ingressa no Ministério Público em 5 de março de 1987. Atuou como promotor de justiça por 23 anos, até ser nomeado procurador de Justiça.

Sua primeira gestão a frente do MP de Alagoas foi no biênio 2020 e 2022.