Câmara realiza audiência pública para discutir Projeto de Lei que dispõe sobre o PCCR da rede municipal de ensino de Atalaia

A Câmara Municipal de Atalaia realizou na manhã desta última quarta-feira (27), uma audiência pública para discutir o Projeto de Lei oriundo do Executivo que dispõe sobre a estruturação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) do pessoal da rede pública municipal de ensino.

A audiência foi requerida em sessão ordinária pelo vereador Mauricio Tenório (MDB), sendo aprovada pela maioria dos vereadores presentes.

Com um Plenário repleto por funcionários da rede municipal, participaram da audiência o presidente da Câmara, vereador Cicinho Melo (PSC) e os vereadores Anilson Júnior (MDB), Anderson Medeiros (PSC), Alexandre Tenório (MDB), Fernando Vigário (MDB) e Mauricio Tenório (MDB), o procurador-geral do município Dr. Diego Carvalho, o representante do Setor Jurídico do Legislativo Dr. André Mendes Dantas, representante técnico do Executivo Wagner Mello, a diretora-presidente do Atalaia Prev Ana Lúcia Rosendo, o presidente do SEATA professor Fábio Cirilo, a advogada do SEATA Dra. Caroline Luna, o representante da Semed Mauricio Aureliano e também Luciene Lemos representando a sociedade civil.

A vereadora Lays Melo (PSC), justificou sua ausência, já que está em Brasília representando o Legislativo atalaiense na XXI Marcha dos Legislativos Municipais. Vereadores que se posicionaram contra a realização da audiência, já tinham justificado a ausência em oportunidade anterior.

Convidado, o promotor público Dr. Bruno Baptista, que atualmente está respondendo por três promotorias de Justiça, justificou a impossibilidade de comparecimento, pelo acumulo de audiências em que vem participando no período diurno. Mas, se colocou a disposição para realizar reuniões e atendimento sobre o assunto.

Ouça logo abaixo na integra, a Audiência Pública que teve transmissão ao vivo da Rádio Atalaia Pop: