Neto Moura entra na seleção da 4ª rodada do Brasileiro Série B

O volante Neto Moura, que é natural do município de Atalaia, foi um dos dois representantes do Cruzeiro na seleção da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A votação é realizada no perfil do Brasileiro Série B nas redes sociais.

Ao lado do atacante Luvannor, Neto Moura foi um dos destaques na vitória da Raposa sobre o Londrina, por 1 a 0, nesta última terça-feira, dia 26 de abril.

Além de auxiliar na cobertura do setor defensivo, Neto Moura também organizou as jogadas já que o time começou a partida sem um armador de ofício.

Recém-contratado pelo Cruzeiro, o meio-campista atalaiense, mesmo com pouco tempo de clube, vem ganhando a confiança de Paulo Pezzolano e recebendo chances entre os titulares.

A 'seleção da galera' foi formada com Danilo Fernandes (Bahia), Rodrigo (Grêmio), Ignácio (Bahia), Bruno Alves (Grêmio) e Nicholas (Grêmio), Lucas Silva (Grêmio), Neto Moura (Cruzeiro), Biel (Grêmio) e Daniel (Bahia); Luvannor (Cruzeiro) e Raniel (Vasco). O técnico escolhido foi Guto Ferreira (Bahia).