Vereador Anderson Medeiros visita Rui Palmeira e reforça seu apoio a candidatura do psdista ao Governo de Alagoas

Na manhã desta quinta-feira (28) o vereador Anderson Medeiros foi recebido em Maceió, pelo ex-prefeito da capital e pré-candidato ao Governo de Alagoas, Rui Palmeiro, onde na oportunidade reforçou seu total apoio à candidatura do psdista.

“Foi um conversa bastante produtiva sobre a política de Alagoas e principalmente da minha querida Atalaia, com o futuro governador Rui Palmeiras. Abordamos temas importantes e com certeza Atalaia irá ganhar muito com tudo isso”, comentou o vereador.

Acompanharam o vereador Anderson Medeiros nesta visita o seu irmão Roberto Medeiros e o seu primo Claudionor Araújo. Claudionor é uma das principais lideranças politicas do PSD em Alagoas.