Vereadora Lays Melo representa a Câmara de Atalaia na XXI Marcha dos Legislativos Municipais em Brasília

Representando a Câmara de Atalaia, a vereadora Lays Melo (PSC) está em Brasília participando da XXI Marcha dos Legislativos Municipais, ao lado de parlamentares femininas de Alagoas. Promovido pela União dos Vereadores do Brasil (UVB), o evento é a maior mobilização Legislativa Municipalista da América Latina.

O evento ocorre de 26 a 29 abril e tem como tema “O Brasil do Futuro passa pela Liderança e o Protagonismo do Legislativo Municipal”. Reúne autoridades e personalidades públicas com o objetivo de empoderar o Poder Legislativo e fortalecer a atividade política parlamentar.

“Estarei em busca de novos conhecimentos e novos projetos para levar a nossa querida Atalaia”, destaca Lays Melo, vice-presidente da Câmara e mais jovem parlamentar desta atual Legislatura.

Na oportunidade, além de acompanhar as palestras, a vereadora atalaiense também participou de um jantar de boas vindas na residência do presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira (PP-AL), visitou a Câmara dos Deputados, entre outros compromissos que fazem parte da agenda.

A convite da primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha, a vereadora Lays Melo visitou o Palácio do Buriti, sede do Governo do Distrito Federal, para conhecer as ações e projetos desenvolvidos pela Secretaria da Mulher, que tornam o DF uma referência em Assistência Social e Políticas para as mulheres.