Riquelmy assina primeiro contrato profissional com o Sport Recife

Artilheiro do Leão da Ilha em várias competições de base, Riquelmy assinou nesta quarta-feira (27/4) seu primeiro contrato profissional pelo Sport Recife. O momento de assinatura contou com a presença de seus pais, a Marluce (Beta) e o ex-jogador profissional Ronaldo (Nado), grandes incentivadores da carreira do jovem atacante de apenas 16 anos de idade.

O vínculo firmado foi comemorado pelo Sport em publicação nas suas redes sociais.

“Cheguei com 12 anos nesse clube e hoje assino meu primeiro contrato profissional. Quero agradecer aos meus pais por tudo, quero agradecer também ao meu empresário Ricardo da Mata e a Elenko Sports por acreditar no meu potencial, e a todos os treinadores que me ajudaram a chegar até aqui. Quero agradecer ao Sport Recife por acreditar no meu trabalho”, destaca Riquelmy.

Natural do Distrito Ouricuri, Riquelmy deu seus primeiros passos em sua formação como jogador de futebol na Escola do Esporte Clube Ouricuri tendo como professor o seu pai e depois na Escolinha Meninos de Ouro, em Atalaia, do professor Alisson Farias. Fez parte da base do Sport Recife Sub-12, Sub-13 e Sub-14, quando se transferiu para a base do Flamengo.

Seu retorno à Recife ocorre neste ano. Atualmente faz parte do time Sub-17 e com grande destaque vem comandando o ataque do Leão da Ilha.