Semed Atalaia realiza a III Conferência Municipal de Educação

Com o tema Inclusão, Equidade e Qualidade: compromisso com o futuro da educação brasileira, a Prefeitura de Atalaia, por meio de sua Secretaria de Educação, realizou nesta segunda-feira (25), a III Conferência Municipal de Educação na Escola Antônio Amâncio, bairro José Paulino.

A Conferência Municipal de Educação se constitui um espaço democrático aberto pelo Poder Público e contou com a participação de vários segmentos da educação e da sociedade civil. A prefeita Ceci Rocha esteve presente ao evento.

O objetivo foi proporcionar um espaço democrático de construção de acordos entre atores sociais e educacionais, que expressando valores e posições diferenciadas sobre aspectos culturais, políticos, econômicos, apontando renovadas perspectivas para a organização da educação do nosso município.

“O município de Atalaia vivencia uma nova etapa na Educação abrindo hoje um grande espaço de discussão democrática de políticas públicas responsáveis pela transformação da qualidade da educação. A III Conferência Municipal de educação trouxe temas relevantes baseados no monitoramento do PME (Plano Municipal de Educação), importantes para as redes de ensino, pois somente assim a educação avançará efetivamente, com participação dos envolvidos sempre pautados nos princípios do direito à educação e da qualidade do ensino”, destaca a secretária municipal de Educação, Glauciane Veiga Wanderley.

A prefeita Ceci Rocha destacou que a Educação de Atalaia está diariamente em transformação. "Participei desse evento tão importante para o segmento, onde discutimos estratégias para fortalecer ainda mais a educação do nosso município. Estamos, diariamente, transformando a educação atalaiense e é possível sentir a mudança no olhar dos nossos profissionais e alunos", comenta a prefeita.