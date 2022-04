Projeto Semear: Vereador Marcos Rebollo apoia ação social desenvolvida no São Luiz, Distrito Ouricuri

Marcos Rebollo acompanhou as ações do Projeto Semear.

Neste último domingo (24/4) o vereador atalaiense Marcos Rebollo (MDB) esteve visitando o Distrito Ouricuri, mais precisamente o São Luiz, para acompanhar de perto mais um importante dia de atividades do Projeto Semear.

Contando com o apoio do vereador Marcos Rebollo, o Projeto Semear é uma ação social desenvolvidas com as crianças daquela localidade, mas que também realiza outras ações voltadas para o social de toda a comunidade.

“Fico feliz em fazer parte deste trabalho, deste grande projeto. Feliz em poder voltar aqui no São Luiz com essa ação maravilhosa, que venha beneficiar as crianças, os adultos, as mães, os pais. Fazer o bem não tem preço e podem contar comigo. O amigo Marcos Rebollo vai está sempre perto para ajudar a quem mais precisa. Isso é o que me motiva a trabalhar muito mais para o povo da minha terra”, destaca o vereador.