Prefeitura de Atalaia promove grande evento esportivo com a realização da 1ª etapa do Alagoano de MTB e o Desafio de Trekking

Com o objetivo de promover e incentivar a prática esportiva no município, a Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Esportes apoiou a realização na manhã deste domingo (24/4) de dois grandes eventos esportivos que movimentaram a cidade de Atalaia.

Com o Desafio Nossa Senhora das Brotas, aconteceu a 1ª etapa do Circuito Alagoano de Mountain Bike (MTB) com mais de 200 inscritos em 16 categorias, desde a iniciante até a master. Também foi realizado o Desafio de Trekking, com a participação de 21 quartetos.

Na 1ª etapa do Alagoano de MTB categoria Elite Feminino: 1º lugar Mayara Ktlly, 2º lugar Sondineide Celestino e 3º lugar Patrícia Pilar. Já na categoria Elite Masculino: 1º lugar Leandro da Silva, 2º lugar Diego Gomes e 3º lugar Alvaí da Silva.

No Trekking, o 1º lugar ficou com a equipe Guepardo Troia (Daniel, Doda, Julian e Clarice), o 2º lugar com a equipe Tucunare Selva (Junior, Maquiavel, Hygo e Emily), o 3º lugar com a equipe CT MARECHAIS (Jonata, Marcus, Cleide e Quithe), o 4º lugar com a equipe Tucunaré Rasga Mato (Raphael, Márcio, Dilene e Wanderson) e o 5º lugar com a equipe Brocação (Alexandre, Deisy, Aragão e Jackson).

Os atletas contaram com ótima estrutura, mesa de frutas, apoio durante o percurso, troféu, medalhas e premiação em dinheiro.

A prefeita Ceci Rocha participou do Desafio Nossa Senhora das Brotas. “Continuaremos incentivando o esporte no nosso município”, destacou a prefeita.