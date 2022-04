Independente Atalaia estreia com derrota em casa pelo Campeonato Alagoano Sub-17

O Independente Atalaia estreou em casa, na tarde deste sábado (23/4), pelo campeonato Alagoano da categoria Sub-17. O adversário foi a equipe do Guarany.

O nervosismo da estreia pesou e os garotos do Independente Atalaia foram goleados pelo placar de 6 a 1. O Guarany marcou aos 19 e 24 minutos da primeira etapa, e ampliou aos 18, 36, 47 e 48 minutos da segunda etapa. O Independente marcou seu único gol na partida aos 26 minutos da etapa final.

A equipe atalaiense está no Grupo B, que além do Guarany, conta também com o CRB, Guarany, São Domingos, Dínamo, Santa Cruz, Dimensão Saúde, Azzura e CSE.

No próximo final de semana, o Independente joga fora de casa pela segunda rodada da competição, onde vai enfrentar a equipe do Santa Cruz.

Na primeira fase, os grupos são divididos em dois grupos como nove equipes, jogando dentro da mesma chave apenas em partidas de ida. Os quatro primeiro colocados de cada grupo avançam para as quartas de final. O campeão garante vaga na Copa do Brasil Sub-17 em 2023.

O Independente Atalaia conta com o apoio total da Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Esportes.