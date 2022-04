Independente Atalaia vai representar o município no Campeonato Alagoano Sub-17 2022

O Independente Atalaia (IAFC) irá representar o município no Campeonato Alagoano de Futebol da categoria Sub-17. A primeira partida do IAFC será em casa, neste próximo sábado (23), as 15 horas, no Estádio O Luizão, contra a equipe do Guarany.

Ao todo, 18 equipes disputam a competição de base. A equipe atalaiense está no Grupo B, que também conta com o CRB, Guarany, São Domingos, Dínamo, Santa Cruz, Dimensão Saúde, Azzura e CSE.

Na primeira fase, os grupos são divididos em dois grupos como nove equipes, jogando dentro da mesma chave apenas em partidas de ida. Os quatro primeiro colocados de cada grupo avançam para as quartas de final. O campeão garante vaga na Copa do Brasil Sub-17 em 2023.

Nesta terça-feira (19), o diretor-presidente do Independente Atalaia, o ex-jogador atalaiense Ronaldo Torres, recebeu das mãos de Aloísio Chulapa o material completo de jogo (1º e 2º uniformes). Um grande incentivo para a equipe fundada no dia 16 de agosto de 2021 com o apoio do vereador Marcos Rebollo, e que vem se organizando cada vez mais para participar de todas as competições organizadas pela Federação Alagoana de Futebol (FAF). Aloísio Chulapa é um dos apoiadores deste projeto.

“Ronaldo é um cara sensacional, ex-jogador que também levou o nome de nossa cidade para o Brasil e o mundo. Estou entregando os uniformes e que venham mais Aloisio, mais Neto Moura, para levar o nome da nossa Atalaia. Para ajudar o esporte da minha terra, podem contar comigo eternamente”, comenta Aloísio Chulapa.

O Independente Atalaia tem o objetivo de resgatar o futebol atalaienses a nível estadual, realizando também um grande trabalho de base para revelar novos atletas. O Sub-17 é formado por jovens atletas da cidade e também de cidades vizinhas.

Contando com o apoio total da Prefeitura de Atalaia, pela prefeita Cecília Rocha, secretário de Governo Nicollas Costa e pela Secretaria de Esportes, as partidas serão disputadas no Estádio O Luizão, para que esse projeto seja um grande sucesso e possa representar bem o município de Atalaia.

A equipe presta uma homenagem ao Independente, sempre lembrada equipe de futebol atalaiense que surgiu na década de 60 e que existiu até 1995.

Equipe Sub-17 do Independente Atalaia.