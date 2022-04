Isaac Montenegro toma posse como novo procurador do Estado de Alagoas

O Governo de Alagoas deu posse a doze novos procuradores do Estado nesta terça-feira (19), em solenidade no Palácio República dos Palmares. O governador Klever Loureiro destacou a importância deste ato que acontece 12 anos depois da realização do último concurso para a Procuradoria Geral do Estado.

Entre os novos procuradores, está o atalaiense Isaac Messias dos Santos Montenegro, único alagoano entre os aprovados no disputado concurso. Isaac é filho do professor e presidente do SEATA Fábio Montenegro e da professora Jilsete Braz, a Babi.

Além do atalaiense Isaac Montenegro, tomaram posse os novos procuradores: Alan Jósimo de Santana Galvão, João Cássio Adileu Miranda, Caio Henrique Alcântara, João Rodrigo Ventura de Ulhoa e Dolabella, Amanda Vieira de Souza, Thiago Brilhante Pires, Manuela Dantas Batista, Hector Cavalcanti Chamberlain, Alana Martins Mota, Daline Paula Barros e Barbara Aurea de Oliveira Castro Machado Ribeiro.

Os novos procuradores ingressam na carreira com o diferencial de ser a primeira turma a participar de um curso de formação antes de iniciar as atividades laborais. O curso foi organizado pelo Centro de Estudos da PGE, coordenado pelo procurador Luís Vale, e trará grandes juristas de renome nacional para tratar sobre assuntos relacionados à advocacia pública, além de treinamentos de utilização dos sistemas de trabalho da PGE.

Para a procuradora-geral do Estado, Samya Suruagy, este é o primeiro ato de sua gestão e inicia uma nova fase da advocacia pública de Alagoas, fortalecendo a defesa do Estado e auxiliando na formatação de políticas públicas importantes para o desenvolvimento social e econômico do Estado. “Este é o primeiro ato de minha gestão. Não poderia ser melhor, porque após doze anos estamos empossando novos procuradores, que vão dar início a uma nova fase na advocacia pública do nosso estado. Aproveito a oportunidade para anunciar que estamos nas tratativas para a realização de um novo concurso público para a PGE e estamos também concluindo o processo da ordem de serviço para a construção da nossa nova sede. Uma promessa que fiz assim que tomei posse como procuradora-geral e que irei cumprir, porque o atual prédio já não comporta o volume de ações que executamos”, disse.

* Com informações do Governo de Alagoas.