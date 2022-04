Em visita ao deputado estadual Davi Davino, vereador Neto Acioli debate melhorias para Atalaia

O vereador Neto Acioli esteve em Maceió nesta terça-feira (19), onde na oportunidade fez uma visita ao gabinete deputado estadual Davi Davino Filho, onde debateram melhorias para o município de Atalaia.

Também esteve em pauta a pré-candidatura Davi Davino ao Senado Federal. “Se Deus quiser e tudo ocorrer certo, sairemos com a vitória, pois Davi Davino representando Alagoas em Brasília, significa dias melhores para o nosso Estado”, destaca o vereador.

“Confio muito no trabalho do deputado Davi Davino. Reforçar essa amizade e parceria, o nosso município de Atalaia só tem a ganhar com isso”, completa Neto Acioli.