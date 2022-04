Prefeitura de Atalaia inicia entrega dos kits escolares para quase 10 mil alunos

A Prefeitura de Atalaia deu início, nesta segunda-feira (18), a entrega dos kits escolares, aos alunos da Escola Antônio Amâncio, localizado na Vila José Paulino. A prefeita Ceci Rocha esteve no local e destacou que os kits serão distribuídos para quase 10 mil alunos e professores.

Nas redes sociais, a prefeita comemorou o momento e reiterou que a gestão tem priorizado investimentos na educação para contribuir decisivamente com a evolução do aprendizado no Município.

“Iniciamos a semana de forma bem especial. Entregamos os kits escolares para os alunos. Começamos a entrega pela Escola Antônio Amâncio, Escola Joaquim Fortunato e durante a semana continuaremos com o calendário de entregas. Quase 10 mil alunos e seus professores aqui de Atalaia estão sendo contemplados com mais esta ação”, ressaltou a prefeita.

Os kits escolares deste ano ganharam um reforço. Os alunos contam com agenda, cadernos, lápis de cor, hidrocor, borracha, cola, tesoura, estojo, entre outros artigos escolares.

* Com informações da Assessoria.