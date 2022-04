De coelho da Páscoa, Aloísio Chulapa distribui 3 mil ovos de chocolate e faz a alegria das crianças em Atalaia

Aloísio Chulapa distribui ovos de chocolate para crianças do Conjunto Deus é Fiel.

De coelho da Páscoa, o ídolo do esporte atalaiense Aloísio Chulapa proporcionou uma manhã e tarde de domingo de Páscoa (17/4) de muita alegria para crianças de Atalaia, que residem em regiões mais carentes do município, com a distribuição de 3 mil ovos de chocolate.

A ação contemplou crianças do Conjunto Deus É Fiel, Bittencourt, Conjunto Maria de Nazaré, Jagatá, São Sebastião, bairro José Paulino e Distrito Ouricuri. De mão em mão, Aloísio Chulapa fez questão de entregar os ovos de chocolate, que foram tão comemorados por cada criança.

A entrega é resultado de uma parceria entre Aloísio e a empresa Showcomais, para quem Chulapa gravou recentemente um comercial. Chulapa solicitou que todo o cachê fosse revertido em ovos de chocolate, para proporcionar esse momento inesquecível a milhares de crianças atalaienses, muitas que recebeu hoje o seu primeiro ovo de Páscoa.

“Momento lindo em poder proporcionar essa alegria e emoção estampada no rosto de cada criança e também de seus pais. Muitas famílias tem condição de dá mil ovos de Páscoa ara seus filhos, mas tem família que não consegue nem um. Tenho orgulho de ser atalaiense e tenho orgulho de proporcionar esses momentos para os atalaienses. Fui convidado para fazer uma propaganda e pedir que o cachê eles doassem em ovos de chocolate, para fazer a alegria dessas crianças. Isso para mim esse foi o presente. Foram 3 mil ovos e agradeço a Showcomais e todos que me ajudaram”, destaca Aloísio Chulapa.