Em parceria com a União BR e o CREN, Instituto Ricardo Calheiros viabiliza distribuição de gás para 250 famílias carentes de Atalaia

Em plena Semana Santa, um alento para centenas de famílias em situação de vulnerabilidade social no município de Atalaia, que passam a ter garantido o cozimento de seu alimento graças a uma importante ação social promovida pelo Instituto Ricardo Calheiros, em parceria com o Movimento União BR e o Centro de Recuperação e Educação Nutricional – CREN.

Essa união de forças garantiu para Atalaia, através da Petrobrás, a doação de botijões de cozinha durante vários meses, através do programa VALE GÁS, beneficiando diretamente 250 famílias atalaienses.

A distribuição teve início nesta última quarta-feira, 13 de abril. Apesar da sede do Instituto está localizada no Distrito Branca, famílias de outras regiões do município também estão sendo contempladas, a exemplo da cidade, do Conjunto Deus é Fiel, do Povoado Olhos D’água, do Distrito Santo Antônio e do Distrito Ouricuri.

Para o idealizador do Instituto, Ricardo Calheiros, esse beneficio chega em uma ótima hora e devolve a esperança à centenas de famílias que por conta da forte crise econômica no Brasil e dos constantes aumentos do gás de cozinha, enfrentam dificuldades para garantir o cozimento de seus alimentos.

“Proporcionar isso para essas famílias traz uma alegria imensa para todos que estão envolvidos nesta parceria. Tenho que agradecer a Deus por conseguir um projeto dessa magnitude e poder ajudar as famílias de Atalaia. Agradecer também ao nosso amigo Luiz, um grande parceiro do CREN que fez essa parceria com o nosso Instituto e também a União BR”, destaca Ricardo Calheiros.

Trata-se de uma ação inédita no município de Atalaia e região, realizada através do terceiro setor, o que comprova mais uma vez toda a credibilidade do Instituto Ricardo Calheiros, que há muito tempo já se tornou uma referência para todo o Estado de Alagoas.

“São apenas quatro cidades no interior do estado de Alagoas que foram contempladas em participar deste programa, através de Instituição. O Instituo Ricardo Calheiros é uma dessas quatro. Um programa que vai ajudar demais as famílias do município de Atalaia, do estado de Alagoas e, principalmente, do Distrito Branca”, comenta Ricardo Calheiros.

As entregas seguem nesses próximos dias, tendo sempre o acompanhamento da equipe do Instituto Ricardo Calheiros. “A dona de casa entrega o seu gás de cozinha vazio e recebe um totalmente cheio, sem nenhum um custo para eles. Um projeto de grande importância. Estou muito feliz”, conclui Ricardo Calheiros.