Vereador Toni Barros e a prefeita Ceci Rocha buscam solução para 120 famílias que correm risco de perder suas residências no Parque do Futuro II

No final do mês de março passado, cerca de 120 famílias foram surpreendidas com um mandado judicial de reintegração de posse referente aos terrenos e residências localizadas no Loteamento Parque do Futuro II, em Atalaia.

Ressalte-se que as famílias ali estabelecidas, compraram e pagaram de boa fé pelos terrenos onde edificaram as suas casas há cerca de 5 anos. “Tudo isso vem causando uma instabilidade emocional e tormento na vida daqueles cidadãos que ali empreenderam todos os esforços e economia de uma vida na busca da realização do sonho da casa próprias. E hoje se veem na iminência de perderem tudo que construíram”, comenta o vereador Toni Barros.

Ao tomar conhecimento da situação, o Vereador TONI BARROS reuniu-se com os moradores prejudicados pela decisão judicial e imediatamente apresentou matéria na Câmara Municipal indicando a Prefeita CECI ROCHA que realizasse em caráter de URGÊNCIA URGENTÍSSIMA a DESAPROPRIAÇÃO e posterior DOAÇÃO dos terrenos aos moradores que adquiriram seus imóveis e edificaram as suas moradias de boa fé.

Por sua vez, a Prefeita CECÍ ROCHA, recebeu imediatamente o Vereador TONI BARROS e sensibilizou-se com a demanda. Informando que já vem acompanhando o problema e que seu governo se empenhará na busca da solução do litígio. Por fim, demonstrou interesse na solução apontada pelo Vereador e pediu para informar a população atingida que não poupará esforços no sentido de solucionar aquele problema. Inclusive marcando uma reunião para comparecer já na próxima semana e discutir o problema com a população local.