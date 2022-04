Prefeita Ceci Rocha inaugura nova sede da Central de Abastecimento Farmacêutico

A prefeita Ceci Rocha (PSC) inaugurou na manhã desta última segunda-feira, 11 de abril, a nova sede da Central de Abastecimento Farmacêutico do município de Atalaia, que agora está localizada na Rua Ernesto Lopes.

A nova sede é mais uma prova da responsabilidade da atual gestão municipal com a saúde pública no tratamento das pessoas que necessitam dos serviços municipais, já que o prédio tem uma maior capacidade para armazenar medicamentos, estando apto para a realização de atividades quanto a sua correta recepção, estocagem e distribuição, garantindo o abastecimento também para todas as Unidades Básicas de Saúde de Atalaia.

Vale lembrar que a prefeita Ceci Rocha quando assumiu a gestão, encontrou a sede do CAF em péssimas condições, com os medicamentos eram armazenados de maneira precária e em locais com pouca estrutura. Precisou até mesmo a ser interditada.

Esta realidade foi modificada graças à iniciativa da prefeita, que autorizou investimentos para que os profissionais de saúde atuassem em um local novo, seguro e com os medicamentos e correlatos armazenados de forma segura.

“Com a CAF, o município poderá fornecer assistência farmacêutica ainda mais completa de medicamentos e correlatos para melhor atender a população. A população não vai sofrer mais com falta de medicamentos”, ressaltou a prefeita durante a solenidade de entrega”, destaca a prefeita.

A inauguração contou com as presenças da secretária municipal de Saúde Fátima Rezende, do secretário de Governo Nicollas Theotonio e demais secretários, do presidente da Câmara vereador Cicinho Melo e demais vereadores, funcionários e população presente.