A Cooperativa Agrícola do Vale do Satuba (Coopervales) está selecionando colaboradores para trabalhar em sua Unidade Atalaia.

As vagas são destinadas para pessoas com PCDs (Pessoas com deficiência).

Interessados devem enviar currículo até o próximo dia 14 de abril, para o e-mail: pessoal@copervales.com.br.